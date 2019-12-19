В Дагестане начался форум «Hidden History»

17 декабря открылся форум «Hidden History». Молодежное мероприятие, которое пройдет в педагогическом колледже организовано Агентством по охране культурного наследия РД при поддержке Миннаца РД.

Замначальника агентства Харбил Харбилов поприветствовал участников и отметил, что сохранение культурных традиций малых народностей важно для сохранения идентичности дагестанских народов.

Участники форума посетят семинары, пройдут тренинги и примут участие во многих других мероприятиях, которые призваны повысить уровень их знаний для популяризации культуры малых российских народностей.

По итогам форума ожидается издание сборника докладов. Завершится «Hidden History» 19 декабря.