Образование

В Дагестане начался форум «Hidden History»

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17 декабря открылся форум «Hidden History». Молодежное мероприятие, которое пройдет в педагогическом колледже организовано Агентством по охране культурного наследия РД при поддержке Миннаца РД.

Замначальника агентства Харбил Харбилов поприветствовал участников и отметил, что сохранение культурных традиций малых народностей важно для сохранения идентичности дагестанских народов.

Участники форума посетят семинары, пройдут тренинги и примут участие во многих других мероприятиях, которые призваны повысить уровень их знаний для популяризации культуры малых российских народностей.

По итогам форума ожидается издание сборника докладов. Завершится «Hidden History» 19 декабря.

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