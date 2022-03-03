В Дагестане началось празднование 90-летия Фазу Алиевой

Сергей Меликов провёл совещание, где обсудили организацию юбилейных мероприятий и утвердили их список.

«Думаю, в нынешних условиях 90-летие Фазу Алиевой, 100-летие Расула Гамзатова и другие мероприятия, посвященные нашей великой истории – как Дагестана, так и страны в целом, – становятся еще более значимыми. Кто бы мог подумать, что будут введены санкции в отношении культуры, которая даже в годы Второй мировой войны была источником объединения людей? И в этой непростой международной обстановке тема войны и мира, которая превалировала в многогранном творчестве Фазу Гамзатовны, сегодня особенно актуальна», – отметил Сергей Меликов.

Из написанных 38 поэм – 13 поэтесса посвятила героическому подвигу нашего народа. Через все ее творчество красной нитью проходит мысль о необходимости как зеницу ока беречь и сохранять мир, не уставать за него бороться.

В настоящее время уже согласован с семьей поэта официальный логотип празднования 90-летия Фазу Алиевой для использования его при проведении всех официальных мероприятий. Они будут проходить весь год.

В день празднования запланировано открытие мемориальной доски на доме, где жила Фазу Алиева, возложение цветов к памятнику поэта и торжественный вечер в Большом зале Республиканского русского драматического театра им М.Горького.