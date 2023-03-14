В Дагестане начались весенние полевые работы

Аграрии Дагестана уже вышли в поля. О том, как регион подготовился к весенним полевым сельскохозяйственным работам, говорят в эти минуты на расширенном выездном совещании в Бабаюртовском районе.

Его проводит глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Отдельным вопросом повестки дня стоит вопрос о развитии овощеводства открытого грунта в Центральной и Северной части Республики Дагестан.

«Яровой сев планируется на площади 225 тыс.га. На сегодня вспахано 118 тыс.га или 53% от намеченного. Посеяно около 9 тыс. гектаров, это 4% от намеченного, надо учитывать, что в этом году погодные условия пока не дают выходить в полном объеме на поля», — начал совещание Абдулмуслимов.