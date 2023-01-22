В Дагестане начались поиски самолёта сбитого в годы Великой Отечественной войны

21 января неподалеку от села Покровское Хасавюртовского района прошли поиски самолета, упавшего в воздушном бое во время Великой Отечественной войны. Они были организованы дагестанским поисковым отрядом «Кавказ».

Участие в поисках приняли отряды из Кабардино-Балкарской республики «Южный рубеж», Северной Осетии «Моздокский отряд «Поиск», Республики Ингушетия «Малгобек».

«Открытие этой вахты это дань уважения воинам павшим за мир на нашей земле. Хочется особенно отметить работу поискового отряда «Кавказ», который уже 6 лет проводит такую важную работу не только в Дагестане, но и за пределами республики», — подчеркнул Сиражуддин Галимов.

«Поиски самолётов времен Великой Отечественной войны с таким большим участием в истории республики проходят впервые. В этом году наши поисково-разведывательные работы вошли в план Министерства обороны РФ по поиску погибших лётчиков и самолётов, сбитых в воздушный боях в годы Великой Отечественной войны. Так, в лесном массиве на территории Хасавюртовского района, упал самолёт Героя Советского Союза Николая Жердева. Он был похоронен там же, а в 50-х годах был перезахоронен в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Он является первым Героем Советского Союза из Донбасса», — рассказал руководитель поискового отряда «Кавказ» Хайбулла Умаров.

Ранее на территории Кизилюртовского района был найден мотор самолёта Су-2, сбитого вражеской авиацией в 1942 году.

Источник: https://t.me/MinmolRu/3687?single