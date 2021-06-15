В Дагестане начались курсы вождения для инвалидов

В Дагестане началось обучение вождению лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение дал врио главы республики. Во время прямого эфира к Сергею Меликову обратилась Барият Мирзаалиева.

Министерство труда организовало обучение на базе автошколы, имеющей лицензию на обучение данной категории граждан.

Если услуга будет востребована, Минтруд и автошкола «Каспий» подпишут соглашение об обучении инвалидов вождению на платной основе.

В комплексных центрах социального обслуживания в районах и городских округах будут обучать инвалидов на специальном транспорте. Услуга платная.