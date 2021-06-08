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В Дагестане начали усиливать охрану школ и садиков

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Об этом рассказали журналистам представители правоохранительных структур. В РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция по вопросам антитеррористической защищенности детей.

Представители МВД, МЧС и Росгвардии ответили на вопросы журналистов. Речь шла об обеспечении должного уровня защиты детей в местах массового пребывания.

По данным правоохранительных органов, последние 5–6 лет проводится категорирование всех объектов, находящихся как на территории РФ, так и на территории Дагестана.

Обозначены 6 категорий объектов, которые подлежат обязательной охране. Первые в этом списке школы и детсады.

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