В Дагестане начали собирать урожай клубники

В республике выращиванием клубники масштабно занимаются аграрии 10 муниципальных районов. Первыми уборку данной ягоды начали в Хасавюртовском районе.

По словам начальника райсельхозуправления, в Хасавюртовском районе клубнику возделывают на 255 гектарах. Основные площади сосредоточены в селах Солнечное, Баташюрт и в ряде других сельских муниципальных образованиях.

Как отметил первый заместитель министра Шарип Шарипов, сегодня в Дагестане выращиванием клубники преимущественно занимаются в личных подсобных хозяйствах населения, где размещено более 96 процентов всех посадок данной ягоды. В республике сложились зоны специализации. Это, прежде всего, Дербентский, Хасавюртовский, Кизилюртовский, Магарамкентский и ряд других районов. С каждым годом расширяется количество районов, где активно осваивают эту культуру. Спрос на ягодную продукцию есть, аграрии имеют возможность заняться выгодным направлением сельского хозяйства.

Мы в этом году несколько подняли ставку субсидирования для выращивания ягодных культур. Однако, у большинства представителей организованного сектора пока еще земельные документы не приведены в соответствие с требованиями земельного законодательства, что лишает их возможности участвовать в программах господдержки. Сегодня на федеральном уровне разрабатывают меры по включению в орбиту государственной поддержки личных подсобных хозяйств. Соответственно на республиканском и муниципальном уровнях включаемся в эту работу, разъясняя владельцам ЛПХ механизмы и порядок участия в новых формах господдержки.

«Дагестан обладает достаточно хорошими природными возможностями для производства клубники по свето- и теплообеспеченности, что даёт возможность получения раннего урожая. В республике много солнечных дней в году, это позволяет выращивать клубнику с высоким содержанием сахара, дагестанская клубника востребована на рынках городов нашей страны. В то же время в эти дни отечественным производителям клубники непросто конкурировать с поступающими из южных стран ягодами, производство которых зарубежным производителям в силу определенных причин обходится дешевле. В этой связи аграрии региона просят рассмотреть возможность обращения в заинтересованные федеральные структуры с инициативой регулирования ввоза на период урожая отечественной ягодной продукции, что нами изучается», — рассказал Шарип Шарипов.