Экономика

В Дагестане начали производство тушеного консервированного продукта из говядины под брендом «ХунZах» в знак поддержки российских вооруженных сил

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По инициативе главы Хунзахского района Нурмагомеда Задиева и местного отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете организован выпуск тушеного консервированного продукта из говядины под брендом «ХунZах» в знак поддержки российских вооруженных сил.

Продовольствие для изготовления тушенки предоставили главы сельских поселений и руководители сельскохозяйственных производственных кооперативов Хунзахского района. Так, на Гоцатлинском консервном заводе ежедневно перерабатывается 300 кг мяса. На сегодняшний день произведено 2500 банок тушенки «ХунZах», в общем будет произведено 5000 банок.

Готовая продукция будет направлена в составе гуманитарного груза жителям Донбасса, а также военным, участвующим в спецоперации на Украине.

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