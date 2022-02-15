Общество

В Дагестане начали подготовку к пожароопасному сезону

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В Правительстве РФ провели совещание по подготовке к пожароопасному периоду. Врио Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня принял участие в совещании в режиме ВКС.

Речь шла о необходимости повышения эффективности охраны лесов от пожаров в текущем году.

Отмечалось, что Республика Дагестан является одним из малолесных субъектов Российской Федерации. Общая площадь лесов на сегодняшний день составляет 527,9 тыс. га, из них земли лесного фонда — 449,1 тыс. га, в том числе покрытые лесом 365,1 тыс. га; леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, — 78,8 тыс. га, на которых отсутствует лесоустройство.

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан с декабря месяца 2021 года приступил к выполнению основных мероприятий, направленных на подготовку к пожароопасному сезону 2022 года.

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