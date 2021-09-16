В Дагестане началась углубленная диспансеризация

По поручению Владимира Путина в стране стартовала углублённая диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом.

Диспансеризация поможет выявить на начальной стадии хронические неинфекционные заболевания, которые являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Это сердечно-сосудистые заболевания, некоторые злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, глаукома.

Обследование проходит в два этапа. Первый – общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта.

Для переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углублённую диспансеризацию, будет опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения Дагестана, а также на едином портале госуслуг.