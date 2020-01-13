Общество

В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества

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При поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Минмолодежи РД в республике началась реализация единственного в своем роде проекта по развитию серебряного добровольчества «Лига выдающихся джентльменов».

Данный проект нужен, чтобы активно привлекать в работу людей старшего поколения и решать важные задачи общества.

По словам организаторов проекта, «Серебряные волонтеры» — это люди от  55 лет и выше которые на добровольной основе  принимают участие в решении социально значимых вопросов общества с применением своего опыта.

Руководитель проекта Шевкет Крумов отметил, что главное в этом проекте это способствовать взаимодействию старшего поколения и добровольцев из среды молодежи, а также задача по привлечению более 200 волонтеров пожилого возраста в состав  добровольцев РД с последующим обучением и координацией их работы.

На Всероссийском конкурсе молодежных проектов — этот проект занял первое место.

 

 

 

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