В Дагестане началась декларационная кампания

В Дагестане с 1 января 2021 года началась декларационная кампания. В рамках данной программы физические лица должны отчитаться о доходах за предыдущий, т.е. 2020 год. Отчет нужно предоставить до 30 апреля 2021 года.

Надо понять каждому, что первостепенной задачей этой кампании является понимание того, для чего нужно платить налоги и на что они пойдут.

Основой крепкого государства являются налоги. Денежные средства, собранные с физических лиц, дают возможность государству реализовывать социальные цели. Собранные доходы возвращаются к населению в виде современных и оснащенных всем необходимым школ, детских садов, больниц, асфальтированных дорог, благоустроенных дворов.

Таким образом, качество жизни и уровень развития государства во многом зависят от добросовестности граждан.