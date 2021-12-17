В Дагестане начала работу конференция по вопросам противодействия идеологии терроризма

Сегодня, 17 декабря, в Каспийске стартовала межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам противодействия идеологии терроризма и информационного противодействия терроризму «Новые формы терроризма как вызов современному обществу», организованная Министерством информации и печати Республики Дагестан. В мероприятии приняли участие начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике Рашид Акавов, врио министра информации и печати Умаросман Гаджиев, Президент Всемирного антитеррористического фонда генерал-лейтенант Николай Мосинцев-Озеранский, российский исламовед и политолог Яна Амелина и другие. Умаросман Гаджиев в приветственном слове отметил, что за последние два года в стране не зарегистрировано ни одного терракта. «В течение года мы с вами активно работали по Антитеррористическому комплексу, проводилось огромное количество встреч; было написано много информационных материалов. Мы в течение почти 25 лет находились в состоянии определенной борьбы с терроризмом. И сегодня заявление о том, что за последние 2 года у нас не было ни одного теракта – серьезное достижение. В этом есть заслуга каждого, кто работает в информационном пространстве», – сообщил руководитель ведомства.

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