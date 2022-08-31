В Дагестане начал работу мобильный офис центра «Мой бизнес»

В Дагестане открыли мобильный офис Центра «Мой бизнес». Офис предназначен для доведения мер государственной поддержки до субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Республики Дагестан.

Руководитель Агентства по предпринимательству инвестициям Республики Дагестан Артём Хрюкин отметил, что офис создан по поручению Главы Республики С.А. Меликова в целях популяризации в муниципальных образованиях и городских округах РД, а также в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В группу мобильного офиса включены представители инфраструктуры поддержки нашей республики, представители Народного Собрания РД, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители органов исполнительной власти РД, оказывающие поддержку предпринимателям.