Экономика

В Дагестане начал работу мобильный офис центра «Мой бизнес»

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В Дагестане открыли мобильный офис Центра «Мой бизнес». Офис предназначен для доведения мер государственной поддержки до субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Республики Дагестан.

Руководитель Агентства по предпринимательству инвестициям Республики Дагестан Артём Хрюкин отметил, что офис создан по поручению Главы Республики С.А. Меликова в целях популяризации в муниципальных образованиях и городских округах РД, а также в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В группу мобильного офиса включены представители инфраструктуры поддержки нашей республики, представители Народного Собрания РД, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители органов исполнительной власти РД, оказывающие поддержку предпринимателям.

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