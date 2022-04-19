В Дагестане начал работу антитеррористический форум

В Хасавюрте на базе аграрно-экономического колледжа начал работу антитеррористический форум. Для участников форума подготовлены альтернативные площадки: разборка-сборка АКМ, нанесение аквагрима, спортивно-игровая площадка «шахматы», «шашки». Также представлена выставка поискового отряда «Кавказ» и выставка, посвященная памяти Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова. С форумчанами уже пообщались олимпийский чемпион по боксу в Афинах 2004, замминистра спорта РД Гайдарбек Гайдарбеков и серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, чемпион и призер чемпионатов Азии. Заслуженный спортсмен Узбекистана Магомед Ибрагимов. Они поделились своим опытом в спортивных достижениях, а также отметили, что для достижения цели необходимо трудиться и учиться постоянно.

Источник: Мирмол