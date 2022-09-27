В Дагестане начал работать завод по производству жидкого стекла

В Дагестане открыли производство жидкого стекла. В открытии завода принял участие председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Проект направлен на обеспечение кислородом и производство продукции критически важной в условиях распространения короновирусной инфекции.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в предыдущие годы, резким увеличением числа заболеваний, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, медицинские учреждения Дагестана столкнулись с проблемой дефицита медицинского кислорода. Суточное потребление жидкого медицинского кислорода тогда достигло 30 тонн. Его дополнительная потребность – порядка 10-12 тонн покрывалась в основном за счет поставок из Волгограда и Таганрога. Возникали сложности с поставками.

Поэтому была в срочном порядке организована работа по наращиванию объемов производства технического и медицинского кислорода на месте, в республике», — сказал Абдулмуслимов.

Глава кабмина подчеркнул, что при поддержке ВТБ, указанный инвестиционный проект ООО «Трастфарма» по строительству предприятия по производству медицинского кислорода был реализован в очень короткие сроки. Полная загрузка мощностей предприятия позволит производить 1,8 тыс. тонн кислорода в год.