В Дагестане наблюдается рост семейно-бытовых преступлений

26 мая состоялось заседание республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством зампредседателя Правительства РД Рамазана Джафарова. Зампредом в рамках доклада было сообщено о 11 тысячах граждан, состоящих на профучете по причине нарушений семейно-бытового характера.

Было озвучено, что в большинстве случаев такие нарушения проявляются в семьях с тяжёлым финансовым положением и в семьях алкоголиков. Только за прошлый год в Дагестане произошло 23 убийства на почве семейно-бытовых ссор. В то же время особенно в таких семьях страдают дети, ввиду чего проводится работа с детьми через образовательные учреждения. В предыдущем году проводилась акция «Подросток-2000», оперативно-профилактическая операция «Защита» и т.д.

По итогам заседания даны поручения, в частности Минобразования РД, и рекомендации Минтруду, Минздраву и иным ведомствам по снижению и профилактике преступлений семейно-бытового характера.