В Дагестане наблюдается пик COVID-19 за 2021 год

На совещании, проведённом под руководством врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым 30 июня, он сообщил о стремительном росте больных коронавирусом. По предоставленным данным больше 370 человек поступило с пневмонией, а также выявляются новые формы течения заболевания. Настоящие цифры заболеваемости выше уровня второй волны, что позволяет говорить о наступлении пика. Ввиду текущей эпидемиологической обстановки ожидается усиление ограничительных мер, а со дня на день в Дагестан поступит более 31 тысячи вакцин.

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