В Дагестане на внесение данных по правообладателям направлено почти девять тысяч заявок

Федеральный закон, касающийся выявления правообладателей раннее учётных объектов недвижимости, предоставляет широкий круг полномочий муниципальным образованиям по самостоятельному внесении у ЕГРН сведений о правообладателях объектов недвижимости.

В части реализации федерального закона Росреестр России выделил Дагестан в число лидеров по стране. Положения закона предусматривают защиту права собственности и иных вещных прав владельцев недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

В целом по республике на данный момент на внесение данных по правообладателям направлено почти девять тысяч заявок. По словам вице-премьера РД Заура Эминова, в сравнении с другими субъектами ситуация в регионе хорошая, однако, требуется ещё более активно продолжать эту работу.