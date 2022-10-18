В Дагестане на социальную газификацию принято свыше 3000 заявок

По поручению Президента России руководители регионов окажут помощь в газификации нуждающимся. Многодетные семьи, ветераны, граждане с инвалидностью, семьи с низкими доходами могут получить по 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования и проведение газа.

По словам Президента, этим группам граждан сложно самостоятельно покупать газовое оборудование и подводить газ к дому. Часть субсидий будет предоставлена за счет федеральных ресурсов.

В Дагестане под льготную категорию, как сообщают в Минэнерго региона, попадают более тысячи граждан. Заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Магомед Алибеков, в частности, сообщил, что в республике принято 3035 заявок на социальную газификацию.

«В рамках программы газовые сети подведены уже к 730 домовладениям, а с газораспределительной организацией заключено более 2 тыс. договоров на догазификацию», — заявил Магомед Алибеков.

В целом же по стране на начало октября в рамках программы социальной газификации газ проложен к земельным участкам 300 тыс. домовладений. Программа социальной газификации будет продлена после 2022 года. Также в нее включат медицинские учреждения.