В Дагестане на ремонтные работы в рамках подготовки объектов электроэнергетики к зиме в 2022-2023 году выделено свыше 952 млн рублей

Об этом сообщил директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Максим Долголев на заседании Оперштаба по развитию экономики региона под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, ремонтные мероприятия по распределительным сетям выполнены на 61,4 %. Так, по состоянию на 29 сентября выполнены следующие виды работ:

замена деревянных опор в количестве 2670 штук и железобетонных опор в количестве 2370 штук;

замена 23,2 км проводов на линий электропередач 6-10 кВ и 57,73 км ЛЭП 0,4 кВ;

замена 126 трансформаторов, ремонт 617 трансформаторных подстанций с заменой корпуса 29 штук;

замена изоляторов на ЛЭП 17186 штук и замена разъединителей на ЛЭП 726 штук.

Кроме того, завершен ремонт трансформаторов на ПС «Приморская», ПС «Ярыксу», ПС «Сулак» и ПС «Хунзах», а также ведутся работы по ремонту трансформаторов на ПС «Львовская». Все намеченные объёмы работ компания ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» планирует завершить до 1 ноября 2022 года.