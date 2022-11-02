В Дагестане на ремонтные мероприятия электросетевого комплекса в 2022-2023 году выделено свыше 1 млрд 77 млн. рублей

Об этом сообщил директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Максим Долголев на совещании по вопросу о предварительных итогах подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов под руководством премьер-министра Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам директора, ремонтные мероприятия, которые в себя включают в себя замену опор всех видов, электрических проводов, а также работы, связанные с заменой трансформаторов – выполнены в настоящее время на 86%.

Кроме того, завершены ремонтные работы и усиление силовых трансформаторов на подстанциях «Приморская», «Тепличный комбинат», «Львовская», «Ярыксу», «Сулак», «Хунзах» и «Полигон Солнце», а также отремонтированы и введены в работу силовые трансформаторы на подстанциях «Халимбекаул» и «Рассвет».