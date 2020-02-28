В Дагестане на публичных слушаниях обсудили вопрос введения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль

27 февраля в Махачкале с участием главы Минэкономразвития Гаджи Султанова обсудили проект разработанного ведомством регионального закона «Об установлении на территории Республики Дагестан инвестиционного налогового вычета».

Вопрос впервые был озвучен в Послании Президента Федеральному Собранию. Введение инвестиционного вычета было поддержано Главой Дагестана, как стимулирующая мера для улучшения инвестиционного климата.

Мера способствует увеличению предоставления регионами льгот субъектам малого и среднего предпринимательства из регионального бюджета. 2/3 расходов будет компенсироваться из федерального бюджета.

На данный момент такая мера поддержки действует в 25 субъектах страны.

Как пояснил Султанов, введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль – является нововведением в законодательстве. Предоставление льготы стало возможным 1 января 2018 года. Воспользоваться мерой поддержки можно до конца 2027 года.

Новый закон будет регулировать предоставление льготы в виде уменьшения налога на прибыль при несении затрат при приобретении, изготовлении, достройке, реконструкции и модернизации основных средств.

Мера поддержки не будет предоставляться тем, кто занимается добычей сырой нефти и природного газа, производством напитков и табачных изделий, торговлей, ремонтом автотранспортных средств и тд. В текущем налоговом периоде размер вычета составит 90% от суммы расходов в текущем периоде.

Участники встречи высказались касательно проекта закона. Мнения сошлись на том, что такая мера поддержки будет способствовать улучшению состояния экономики и в конечном счете увеличит налоговые поступления в бюджет.

Гаджи Султанов подвел итоги слушаний и сообщил, что все высказанные замечания будут учтены при доработке проекта закона.