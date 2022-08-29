В Дагестане на площади 96 тыс. га посадят озимые зерновые

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов в рамках заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов рассказал о ходе подготовки к посеву озимых зерновых культур в осенний период.

По его словам, в текущем году прогнозируемые показатели посевных площадей под озимые зерновые составляет 96 тыс. га, что почти на 2 тыс. га больше по отношению к прошлому году.

Из которых 78 тыс. га пойдет под пшеницу и 18 тыс. га под ячмень.

Самыми крупными сеющими зерно районами являются Хасавюртовский, Карабудахкентский, Ногайский, Кизлярский и Сергокалинский. На эти районы приходится почти 53% от всей посевной площади занятой под озимыми культурами.