Экономика

В Дагестане на площади 95 тыс. га посеяли озимые яровые

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Об этом в ходе заседания Оперштаба рассказал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«В новом сезоне 2023 года в Дагестане уже посеяно свыше 95 тысяч гектаров озимых яровых и 9 тысяч гектаров ярового сева.

Впереди работы по севу овощей открытого грунта, на них отведено свыше 40 тысяч га»,- сказал премьер.

Абдулмуслимов также напомнил, что в текущем году дагестанские картофелеводы получат новые формы господдержки. Впервые ее получат личные подсобные хозяйства, что крайне актуально для республики с учетом их преобладающей роли в производстве этих культур.

«Необходимо также уделить максимальное внимание налаживанию каналов сбыта продукции дагестанских производителей, как крупных аграрных предприятий, так и индивидуальных предпринимателей», — указал он.

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