В Дагестане на кадастровый учет поставлены более 10 тыс. бесхозяйных объектов электроснабжения

Об этом главе кабмина республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил в ходе заседания Оперштаба заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич.

По информации Сергея Усевича, на кадастровый учет поставлены 10654 бесхозяйных объектов электроснабжения, выявленных на территории республики, из которых 8627 объектов поставлены в ПАО «Россети Северный Кавказ» и 2027 — это те объекты, которые поставлены на учет в муниципалитеты в рамках республиканского субсидирования 2020-2021 годов.

«Данные темпы работы с бесхозяйными сетями на сегодняшний день являются лучшими в России.

Необходимо отметить, что конечной целью является не установление правособственности на данные объекты, а приведение их в нормативное состояние, что позволит повысить надежность, качество электроснабжения потребителей всего населения республики. Я уверен, что в ближайшее время население республики почувствуют качественное изменение в электроснабжении», — подчеркнул он.