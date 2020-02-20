Здравоохранение

В Дагестане на базе онкоцентра построят 4 новых корпуса

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Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов во время встречи с главным онкологом Газиявом Мусаевым поставил задачи: это обеспечение правильной перевозки онкологических больных, развитие онкологического регистра и доскональный учет каждого случая онкозаболевания.

Министр потребовал усилить контроль за работой специалистов и повысить компетентность врачей и развивать так называемую «онконастороженность».

Диагностическая база центра укрепляется. В 2020-м году здесь построят две новые диагностические базы. В одном разместят линейные ускорители, аппарат лучевой диагностики и МРТ. В 2021 году начнут строить центр ПЭТ КТ и стационара на 150 мест. Еще 3 амбулаторных центра откроют до 2024 года.

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