В Дагестане на 2023 год продлено действие льготной ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения

Об этом рассказал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с предпринимателями.

Так, продлевается действие льготной ставки налога при применении УСН.

«Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», ставка снижена с 10 до 5%, а по объекту налогообложения «доходы» – с 3 до 1 %.

Данная мера в 2022 году позволила сохранить дополнительные оборотные средства и оставить у бизнеса порядка 2 млрд рублей, что способствовала выходу бизнеса из тени», — сказал премьер.