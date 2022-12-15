В Дагестане на 14% снизилось количество преступлений террористического характера

На заседании правительства обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил,что благодаря комплексу принимаемых мер, снижается доля преступлений данной направленности в общей структуре преступности. По данным публичного портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России, по итогам 10 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 394 преступления террористического характера, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Полагаю, что таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря налаженному взаимодействию органов государственной власти республики с органами прокуратуры и правоохранительным блоком», — отмерил Абдулмуслимов.

Глава кабмина также обратил внимание, что в связи со сложившейся обстановкой, необходимо сохранять концентрацию внимания на реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, повышении устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, в том числе необходимой для специальной военной операции.