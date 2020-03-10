В Дагестане может увеличиться турпоток из-за коронавируса

Туристический сектор республики готов к увеличению пассажиропотока, об этом 8 марта заявил руководитель Минтуризма республики Расул Ибрагимов.

В Дагестане возможно увеличение потока туристов в связи приостановкой продажи туров в некоторые страны из-за коронавирусной инфекции.

В этой связи в республике активно развивается туристическая инфраструктура, проводится работа по классификации гостиниц и экспертов, для этого привлекаются специалисты федерального уровня, разрабатываются новые турмаршруты.

Расул Ибрагимов отметил, что в прошлом году турпоток в республику по сравнению с предыдущими показателями вырос на двадцать процентов и выразил уверенность на сохранение данной тенденции.