В Дагестане могут возродить архитектурные мастерские

Такое поручение было озвучено Председателем Правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым на встрече с коллективом ведомства.

Один из сотрудников Дагнаследия — главный специалист-эксперт Магомедрасул Магомедов рассказал премьер-министру, что в республике имеется острая необходимость возрождения архитектурных мастерских на государственном уровне, так как при разрушениях или повреждениях объектов требуется время и для этого необходимо оперативное реагирование.

«Порой из-за нехватки финансовых средств, процесс восстановления объектов культурного наследия уходят на многие года, а если мы создадим архитектурные мастерские на базе Дагнаследия, то сможем сократить существенно время и оперативно восстановить те или иные объекты.

В Дагестане в этом плане очень большой потенциал, есть профильные специалисты и современные технологии, которые позволят возродить объект в первоначальном варианте», — рассказал Магомедов.

Выслушав Магомедрасула Магомедова, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал предложение молодого специалиста и дал поручение руководителю Агентства Махачу Мусаеву официально внести предложение по возрождению архитектурных мастерских.