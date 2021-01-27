В Дагестане могут снять ограничения

Врио главы республики Сергей Меликов допустил возможность снятия ограничений. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба.

Пока все существующие ограничения сохраняются, но число заболевших снижается.

Сергей Меликов заявил о возможности снятия существующих запретов, если тенденция к спаду заболеваемости сохранится ближайшие две недели.

По словам Меликова, сократить число инфицированных помог запрет на массовые скопления людей, в том числе и проведение свадеб, праздников и богослужений.

Глава республики поблагодарил граждан за понимание и соблюдение требований безопасности.