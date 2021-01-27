Политика

В Дагестане могут снять ограничения

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Врио главы республики Сергей Меликов допустил возможность снятия ограничений. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба.

Пока все существующие ограничения сохраняются, но число заболевших снижается.
Сергей Меликов заявил о возможности снятия существующих запретов, если тенденция к спаду заболеваемости сохранится ближайшие две недели.

По словам Меликова, сократить число инфицированных помог запрет на массовые скопления людей, в том числе и проведение свадеб, праздников и богослужений.
Глава республики поблагодарил граждан за понимание и соблюдение требований безопасности.

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