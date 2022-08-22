Экономика

В Дагестане могут построить аналогичный курорт Сочи

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Проект по строительству большого курорта в Дагестане обсуждался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника главы РФ Игоря Левитина. Кроме того, перспективы развития дагестанского курорта рассматривались в проекте корпорации «Туризм.РФ».

Как отметили в Ростуризме, сначала планируется создание благоприятных условий для отдыха, создание туринфраструктуры, проработка новых локаций.

Также есть в планах разработка проекта по строительству большого курортного центра площадью 200 га, с номерным фондом на 30 тысяч человек.

На строительство подобного курорта понадобится около 5 млрд долларов или 295 млрд рублей.

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