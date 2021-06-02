В Дагестане могут ликвидировать ГУПы

Министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов ответил на вопросы журналистов по инвентаризации земель.

По словам Эминова, право собственности Республики Дагестан оформлено на 4 тыс. 906 земельных участков и только часть этих земель используется на основе договоров аренды.

Задолженность по договорам аренды превышает 250 млн рублей.

Министр также рассказал о деятельности унитарных предприятий, их в республике 17, за ними числится 67 тысяч гектаров земли. За 2020 год ГУПы принесли республике лишь 829 тысяч рублей.

На всей территории страны организационно-правовая форма государственного унитарного предприятия признана неэффективной. До 2025 года форму преобразуют или ГУПы ликвидируют.