В Дагестане масштабно отметят 100-летие ДАССР

Как сообщили в Минкульте РД, на начало текущего года запланировано множество культурных мероприятий. Одним из ключевых событий станет празднование столетия со дня образования ДАССР.

К этой дате будет проведено огромное количество мероприятий по всей республике. Они пройдут как в режиме онлайн, так и в офлайновом формате. Музеи и библиотеки к столетию ДАССР организуют информационные обзоры, проведут музыкальные вечера и круглые столы, покажут документальные фильмы, откроют книжные выставки и музейные экспозиции.

В концертных учреждениях и театрах покажут зрителям новогодние программы и спектакли.

Узнать подробнее о мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате, можно на сайте ведомства и на ее официальных страницах в соцсетях.