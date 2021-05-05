Общество

В Дагестане легализуют самовольно построенные дома

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Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев встретился с дольщиками и застройщиком 12-тиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Даниялова, 118/1. Здание начали строить в 2015 году без разрешения и документов. Чтобы дольщики не пострадали, дом решено достроить с учетом замечаний Роскапстроя.

Застройщик Магомед Зайнулабидов пообещал, что в течение одного месяца устранит замечания и затем достроит дом.

Роскапстрой завершил обследование домов в республике. После устранения замечаний дома легализуют. Таким образом, дольщики смогут спокойно жить в своих квартирах.

Батыр Эмеев отметил, что в этом Дагестан стал первым регионом страны. Опыт республики применят и другие субъекты.

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