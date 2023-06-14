В Дагестане компенсируют часть расходов при переоборудовании транспорта под использование метана

Минэнерго Дагестана с 20 июня до 10 июля 2023 года проводит отбор заявок на получение субсидии для переоборудования транспортных средств под использование метана в качестве моторного топлива.

Участие в программе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Максимальный размер скидки зависит от вида транспортного средства:

легковой автомобиль:

массой до 1800 кг — 24,3 тыс. руб.; массой от 1801 до 2499 кг — 30,6 тыс. руб.;

массой 2500 кг и выше — 37,8 тыс. руб.; легкий грузовой транспорт — 43,2 тыс. руб.;

автобус (до 8 м) — 56,7 тыс. руб.; автобус (свыше 8 м) — 99,9 тыс. руб.; грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача, — 102,6 тыс. руб.;

грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача — 180 тыс. руб.;

магистральный тягач — 132,2 тыс. руб.;

Все подробности на официальном сайте Минэнерго Дагестана.

Справки по телефону: 8 (8722) 55-08-12.