В Дагестане комфортной городской среды стало больше, чем планировалось

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Жилье и городская среда» в Дагестане на 2020 год было запланировано благоустройство общественных и дворовых территорий в объёме 241 объекта. Однако в процессе аукционов было сэкономлено 50 миллионов рублей, что позволило благоустроить дополнительно 18 объектов. Учитывая необходимость реализовывать программы в возникших условиях пандемии, отдел формирования комфортной среды Минстроя РД справился с задачей на отлично.

245 объектов уже сданы, остальные завершатся до конца текущего года. На 2021 год запланировано благоустройство ещё 211 объектов в 48 районах Республики Дагестан.

В рамках благоустройства территории озеленяются, устанавливается досуговое оборудование для разных возрастов: скамейки, детские игровые площадки, проводится освещение.