В Дагестане количество занимающихся физкультурой и спортом увеличилось на 20% за пять лет

Количество занимающихся физкультурой и спортом в Дагестане за пять лет увеличилось более чем на 20%. Об этом сообщил ТАСС в среду министр спорта и физической культуры региона Сажид Сажидов.

«За последние пять лет количество занимающихся физкультурой и спортом дагестанцев увеличилось более чем на 20%», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время более 1,5 млн дагестанцев занимаются физкультурой и спортом.

В среду в рамках прямого эфира ЦУР Дагестана Сажидов отметил, что в республиканских и муниципальных спортивных школах занимаются 200 тыс. детей.

«В Дагестане 1,5 млн человек от 3 лет до 79 лет занимаются спортом и физкультурой. Так, специализированные секции посещают более 56% (1,5 млн) от общего населения республики при 34% в 2018 году. Остальные жители занимаются любительским спортом, физкультурой на свежем воздухе, посещают фитнес-залы», — сказал Сажид Сажидов.

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