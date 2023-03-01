В Дагестане количество турмаршрутов за год выросло на 30%

По словам Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, количество коллективных средств размещения увеличилось на 23%. Количество туристических маршрутов в Республике Дагестан выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом во вторник в рамках доклада перед Народным Собранием сообщил Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Количество туроператоров в республике увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, число туристических маршрутов выросло на 30%», — сказал он.

По словам Абдулмуслимова, при этом количество коллективных средств размещения увеличилось на 23%.

«Процедуру классификации прошли 27 гостиниц и других средств размещения, общее число которых в республике возросло в 1,5 раза (с 54 до 81)», — добавил Председатель Правительства региона.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17164963