В Дагестане к столетию Гамзатова починили три дороги, ведущие на родину поэта

«Завершены работы по реконструкции трех дорожных объектов, ведущих на родину поэта Расула Гамзатова. Завершили реконструкцию участков дорог Арани — Заиб и Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка. Кроме того, проведен ремонт автодороги Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка на участке 158 — 164 км», – сообщил ТАСС глава Дагестана Сергей Меликов в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в рамках празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова запланировано 185 мероприятий.