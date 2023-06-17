Нацпроекты в РД

В Дагестане к столетию Гамзатова починили три дороги, ведущие на родину поэта

Оставить комментарий

«Завершены работы по реконструкции трех дорожных объектов, ведущих на родину поэта Расула Гамзатова. Завершили реконструкцию участков дорог Арани — Заиб и Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка. Кроме того, проведен ремонт автодороги Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка на участке 158 — 164 км», – сообщил ТАСС глава Дагестана Сергей Меликов в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в рамках празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова запланировано 185 мероприятий.

Также читают:

В рамках рабочей поездки в Дербент Сергей Меликов ...
Одно из детских отделений ЦГБ г. Каспийска отремон...
В Кизлярском районе завершен ремонт автомобильной ...
В Хасавюрте и Хасавюртовском районе 1 июня откроют...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *