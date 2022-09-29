В Дагестане изменят правила рыболовства

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по развитию рыбной отрасли Дагестана. Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в совещании.‍

Глава федерального ведомства заявил, что со стороны рыбаков поступает много обращений относительно того, как организовано рыболовство, логистика, приемка, и другие вопросы, связанные с осуществлением рыболовства на территории Каспия.

«Очень много вопросов, которые требуют решения, в том числе на региональном уровне. Наших рыбаков беспокоит ограниченное количество стояночных мест для судов, отсутствие рабочей инфраструктуры — нет пунктов для ремонта, не налажена работа по группировке. Есть вопросы, связанные с контролем со стороны Пограничной службы. Понятно, что мы сейчас вносим изменения в правила рыболовства, но, к сожалению, процедуры вступят в силу только с 1 марта следующего года, а вопросы надо решать сейчас.

Сейчас не время, чтобы мы препятствовали работе бизнеса. Сейчас совершенно другая задача перед нами стоит. Прошу коллег сосредоточиться на поиске решений, тех проблем, которые существуют у рыбаков», — сказал Шестаков.

Минсельхоз России поддержал инициативу республики в части внесения изменений в Правила рыболовства, что позволило расширить район промысла в южной части Дагестана, который позволяет осуществлять лов рыбы почти круглый год, кроме запретных нерестовых периодов», — рассказал он.

Абдулмуслимов сообщил и о ходе реконструкции Рыбного терминала морского порта Махачкалы. Эта работа, по словам премьера, в совокупности с восстановлением рыбопромыслового флота, позволит многократно увеличить объемы добычи рыбы.