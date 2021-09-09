В Дагестане изменится модель обучения в аспирантуре

В Даггосуниверситет смогут поступить только выпускники магистратуры.О создании новой модели аспирантуры говорят на уровне страны. Необходимость изменений подчеркивает руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. Аспирантура ограничена подготовкой только научно-педагогических кадров, а подготовка научных кадров не входила в её функции.

Согласно ФГОС процесс обучения аспирантов построен по типу обучения бакалавров и магистров: учебный год делится на семестры и предполагает не менее двух промежуточных аттестаций, обучение завершается прохождением Государственной итоговой аттестации, а выпускникам выдаётся диплом об образовании и получении квалификации «Исследователь», «Преподаватель исследователь».

«С 2012 года почти в полтора раза сократилось количество научных организаций, которые готовят аспирантов. Причем это произошло в том числе за счет организаций, где проводятся значимые научные исследования.

Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль», — отметила Шмелева.

Новые федеральные государственные требования, по мнению Шмелёвой, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями, и за счет этого повысить интерес молодежи к научной деятельности.