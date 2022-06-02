В Дагестане изменился прожиточный минимум

В России с 1 июня на 10 процентов увеличился прожиточный минимум.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 года «О внесении изменения в постановление Правительства РД от 8 сентября 2021 года», прожиточный минимум в регионе с 1 июня вырос на 10 процентов и составит:

— 12 667 рублей на душу населения;

— 13 806 рублей для трудоспособного населения;

— 10 893 рубля для пенсионеров;

— 12 649 рублей на детей.

В России прожиточный минимум используется при расчете некоторых мер государственной поддержки, в том числе ежемесячных пособий на ребенка до трех лет, выплат на детей от трех до 7 лет и от 8 до 17 лет включительно из малообеспеченных семей.