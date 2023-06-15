В Дагестане издадут сборник стихов Расула Гамзатова для военнослужащих СВО

Сборник патриотических стихов Расула Гамзатова направят военнослужащим в зону специальной военной операции. Инициатива была поддержана главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщила председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова в кулуарах заседания оперштаба, посвященного празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения поэта.

«Мы подготовили сборник патриотической поэзии Расула Гамзатова, и глава республики Сергей Меликов горячо поддержал нашу инициативу. В ближайшее время планируем издать сборник карманного формата значительным тиражом. Надеемся, что наши молодые поэты при поддержке соответствующих структур смогут лично передать эти книги военнослужащим, находящимся на передовой», — сказала Ахмедова.

По ее словам, подобный формат сборника выбран для удобства, чтобы военнослужащие могли носить его в нагрудном кармане. В сборник вошли патриотические произведения Гамзатова, в том числе отрывок из поэмы «Солдаты России», стихотворения «20 миллионов» и «Журавли».

«Гамзатов много написал патриотических произведений, ведь два его старших брата погибли на полях Великой Отечественной войны, один в Севастополе, другой под Сталинградом. Его первая юношеская книга «Пламенная любовь и жгучая ненависть» была написана и вышла в военное время, в 1943 году. В новый сборник стихов вошли лучшие стихи поэта, не утратившие свою актуальность и в наше непростое время», — добавила Ахмедова.

Расул Гамзатов — советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, «учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру», был опубликован 1 июля 2021 года.

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