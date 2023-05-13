Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с дагестанской поэтессой Залпой Магомедрасуловой

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с дагестанской поэтессой Залпой Магомедрасуловой.

Глава кабмина Дагестана поблагодарил автора за творчество, талант и добрые, красивые произведения на родном языке. Как отметил премьер-министр, Залпа Магомедрасулова ввиду своей скромности никогда громко не заявляла о своем вкладе в развитие дагестанской поэзии и культуры в целом.

Между тем, песни на стихи Магомедрасуловой уже не первое десятилетие исполняют многие дагестанские артисты, в том числе Народная артистка РД Зайнаб Махаева, Народная артистка РД Хадижат Джамалудинова, певица Саида Мусаева и многие другие.

«Я давно знаком с вашими стихотворениями, знаю, что многие песни, написанные на ваши стихи, очень полюбились дагестанским слушателям. Таких людей мы должны поддерживать и поощрять.

Недавно мне рассказали, что вы никогда не претендовали ни на награды, ни на звания. За долгий творческий путь у вас всего один сборник, хотя пишете вы много и часто, посвятили себя этому делу. Считаю, что такой талант не должен оставаться в тени и мы вас поддержим. Этот год объявлен годом великого поэта Расула Гамзатова и сегодня мы еще больше понимаем, что талантливых земляков и землячек нужно», — сказал Абдулмуслимов.

Председатель дагестанского Правительства предложил Залпе Магомедрасуловой помощь в издании сборника стихотворений, а также рекомендовал задуматься о проведении творческого вечера, также заверив в поддержке в его организации.

В свою очередь, Залпа Магомедрасулова выразила благодарность премьер-министру за помощь и поддержку, отметив, что не ожидала к себе такого внимания.

Она поделилась, что нашла себя в поэзии еще в школьные годы, и с тех пор это стало ее основной деятельностью, а вскоре переросло в профессию. В 1986 году уроженка Унцукульского района

Залпа Магомедрасулова закончила с красным дипломом Литературный институт имени А.М. Горького. Единственный сборник стихов на аварском языке «Зеркала души» удалось выпустить в 1990 году. Между тем, поэтесса регулярно пишет новые произведения, которые впоследствии становятся основой для многих известных песен дагестанских артистов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил руководителю Агентства информации и печати РД Абдуразаку Джамалутдинову совместно с министром культуры РД Заремой Бутаевой проработать вопрос выпуска сборника произведений автора и оказания поддержки ее творчеству.