В Дагестане из овечьего молока делают не только сыр, но и мороженое

Новый продукт был презентован на XXIII Российской выставке племенных овец и коз, которая проходит в городе Каспийске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

Мороженое называется «Лакони». Его производит агрофирма «Согратль» из Гунибского района. Продукт сделан из молока овец, которых вырастили на предприятии благодаря скрещиванию животных французской породы «Лакони» с овцами дагестанской породы.

Отмечается, что это мороженое выгодно отличается от традиционного. Овечье молоко содержит больше белка по сравнению с коровьим, имеет более высокую жирность и богато микроэлементами.

В пресс-службе правительства Дагестана отметили, что посетители выставки выстраиваются в очередь, чтобы попробовать мороженое из овечьего молока.

«О вкусовых качествах лакомства на выставке уже ходят легенды», — рассказали в пресс-службе.

Агрофирма «Согратль» также наладила производство сыра из овечьего молока.