Экономика

В Дагестане ищут возможности производства импортозамещающей продукции

Оставить комментарий

Первый заместитель Председателя Правительства Руслан Алиев провел совещание по вопросу поддержки дагестанских предприятий на внешнем рынке.

Открывая совещание, Руслан Алиев сообщил, что в условиях санкций поставщики столкнулись со многими рисками и сложностями. Появляются трудности с расчетами в валюте, сбои поставок, проблемы в логистике, что, безусловно, ведет к росту расходов.

Руководитель Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев рассказал о работе по поддержке субъектов, занимающихся рыночно-экономической деятельностью. В частности, запущена горячая линия по приему обращений, куда уже поступило 15 заявок от дагестанских предприятий, у которых проблемы с приобретением комплектующих для оборудования.

В свою очередь, Руслан Алиев напомнил присутствующим о цифровом сервисе «Биржа импортозамещения», который создан для того, чтобы российские заказчики могли публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направляли свои ценовые предложения и предлагали аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

На платформе ведется работа по каталогизации и унификации, разработчики планируют применять там алгоритмы машинного обучения для поиска и предложений отечественных аналогов зарубежных устройств.

Также читают:

Льготные кредиты разработаны для системообразующих...
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АГУЛЬСКИ...
Подать заявку на субсидирование по программе "Соци...
Работники ООО «Нива» поддержали курс Президента Ро...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.