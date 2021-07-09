В Дагестане ищут пути эффективного использования сельхозземель

В Дагестане начали выполнять госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного значения и развития мелиоративного комплекса. Заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание о рациональном использовании земель сельхозназначения. Говорили также о мелиорации.

Работа будет проводиться по федеральной программе.

Минсельхозпрод РД в ближайшее время проведет семинар, где представителям муниципалитетов будут даны методические рекомендации по участию в программе.