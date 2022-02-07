В Дагестане ищут причину массовой гибели туров

В Правительстве Дагестана обсудили проблему сохранения популяции дагестанского тура. Ареал обитания тура в Дагестане занимает площадь 403 тыс. га. Тур встречается на всех горных массивах высотой свыше 3000 м над уровнем моря и сосредоточен в основном на высотах 2500-3250 метров над уровнем моря.

О принимаемых мерах по сохранению популяции тура и мониторингу эпизоотической ситуации в отношении данного вида доложил директор ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский» Курбан Куниев. Он сообщил, что в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства дагестанский тур отнесен к охотничьим ресурсам.

Обсудили гибель туров на территории Тляратинского района.

В настоящее время отобраны пробы биологического материала от павших особей для экспертизы с целью определения причин гибели животных. Результаты будут известны после вынесения экспертного заключения.

Ситуация остается на контроле профильных федеральных и республиканских ведомств.